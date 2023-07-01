بناء قاعدة عسكرية غامضة في بيلاروسيا لمقاتلي فاغنر

كشفت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية في الأيام الأخيرة، النقاب عن بناء قاعدة عسكرية ضخمة في بيلاروسيا تضم مئات الخيم الكبيرة، وتشير مصادر إلى أن هذه القاعدة ستكون موطنًا لمقاتلي مجموعة فاغنر، التي يقودها يفغيني بريغوجين، الذي قاد تمردا فاشلا ضد القيادة العسكرية الروسية.

ووفقًا لتحليل صحيفة "نيويورك تايمز" للصور الجديدة، فإنه تم تركيب مئات الخيام الكبيرة في قاعدة عسكرية غير مستخدمة في بيلاروسيا خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقد تم الإشارة لوجود أعمال بناء في هذه القاعدة المهجورة للمرة الأولى يوم الأربعاء، وتؤكد الصور التي التقطت يومي الخميس والجمعة أن معسكرًا عسكريًا كبيرًا تم إقامته من الخيام العسكرية.

وفقًا للمصدر، يُشير تحليل الصور إلى أن القاعدة المكتشفة قد تكون موطنًا لمقاتلي مجموعة فاغنر الذين تم منحهم خيار الانتقال إلى بيلاروسيا بعد الانتفاضة الفاشلة.

وتُظهر الصور أن التعزيزات التي تم رصدها قد تلائم احتياجات آلاف المقاتلين، ومع ذلك، تظهر الصور أيضًا أن هناك نشاطًا ضئيلًا مما يشير إلى أن القوات لم تصل بعد.

وتُكشف الصور لأول مرة عن تفاصيل المخيم، حيث يوجد أكثر من 250 خيمة مرتبة في صفوف وتبدو بحجم يكفي لاستيعاب بضعة آلاف من الأشخاص للسكن، كما توجد خيام إضافية قريبة، ومن المحتمل أنها تكون مرافق دعم.

وتظهر الصور أيضًا أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية عند بوابة المدخل الرئيسية للقاعدة.

ووفقًا للتقرير، بدأ البناء في الموقع بعد أيام من التمرد الفاشل ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي نُفذه مقاتلو فاغنر، حيث يتوافق الموقع مع التفاصيل التي قدمها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن مكان إيواء المرتزقة.

ويبدو أن بناء المعسكر الميداني، الذي يقع على بُعد حوالي 80 ميلاً جنوب شرق العاصمة البيلاروسية مينسك، قد اكتمل بشكل رئيسي في الموقع.