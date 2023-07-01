السعودية: أكثر من 400 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية

أعلنت السلطات السعودية عن نجاح الخطط الصحية التي تم تنفيذها خلال موسم الحج لعام 1444هـ، مؤكدة أن أكثر من 400 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، في بيان صادر عن مركز القيادة والتحكم في منى، أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية تجاوز الـ 400 ألف حاج، وأنه تم أيضًا إجراء أكثر من 50 عملية قلب مفتوح وأكثر من 800 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى أكثر من 1600 جلسة غسيل كلوي.

وقال الجلاجل: "لقد تم توفير خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من 4000 حاج".

وأشاد الوزير بدور اللجنة العليا للحج برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في تسهيل جميع التحديات الصحية وأكد أنه لم تسجل حالات وبائية تؤثر على الصحة العامة بين الحجاج في المشاعر المقدسة.

وأعلن الوزير أيضًا أن "المنظومة الصحية قد استعدت بأكثر من 354 منشأة صحية في جميع القطاعات الصحية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وشارك في تقديم هذه الخدمات أكثر من 36 ألفًا من الكوادر الصحية من مختلف القطاعات الصحية، بالإضافة إلى تواجد أكثر من 7600 متطوع لدعمهم".

وفي ختام البيان، قدم وزير الصحة شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة على دورها المتكامل في تقديم الخدمات التي أسهمت بنجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام وعدم وقوع أي تفشيات للأمراض الوبائية المنتشرة عالميًا، وذلك من خلال التعاون والتكاتف في الجهود والموارد لخدمة ضيوف الرحمن.

ومازال الحجاج غير المتعجلين يواصلون رمي الجمرات في مشعر منى في ثالث أيام التشريق، والتي تتزامن مع اليوم الرابع من عيد الأضحى.

