الامن السوري يداهم منزل الكاتبة لمى عباس بعد انتقادها الوضع المعيشي

بشكل لطيف وناعم واعتذار عن الازعاج، داهمت قوة امنية سورية منزل الكاتبة لمى عباس بعد منتصف الليل بهدف اعتقالها، حيث لاقت الدورية تهديدا من عائلة الكاتبة العلوية الامر الذي دفع عناصر الامن للاعتذار في مشهد وصفه المعارضون بانه مشهد تمثيلي من مسلسلات الدراما السورية

لمى عباس خرجت في فيدو على واقع التواصل الاجتماعي تطالب بسلل غذائية لذوي الشهداء والجرحى وقالت انها لم تطالب باسقاط النظام او حركة سياسية او فوضى ، وقالت لم يجرؤ احد للخروج، ووصلنا الى الدرك الاسفل بكل شيء، وشعب يقبل ان يموت ابنه من الجوع امامه، لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا تدفئة ولا طعام ولا اي شيء، وقالت شو يلي مصبرك وخلاك كل هالوقت تسكت

وقالت ان السلطة عندما تراك ساكت بدا بضربك بسكين ثم قطع يدك ثم قلع عينك وقتلك ، اساسا لا تراك السلطة اكثر من قطيع

المخابرات السورية داهمت منزل الكاتبة العلوية الا ان العائلة وقفت متدية بوجهها وقالت لمى عباس للدورية خبرو "العقيد لؤي" اذا بدهم شي منا يشرف هو يطلع" بمعنى ان عليه ان يأتي هو شخصيا وقالت : نحن بلد قانون!

يرد عليها العسكري: ماشي تكرم عينك!

وأحد افراد عائلتها يقول: ليك لحد الان انا متمالك اعصابي ما بتوجه لي تعليمات بنص بيتي إيّاك.

يرد عليه العسكري: ماشي بعتذر كثير!

وقالت احدى الفتيات ويبدو انها اينه لمى عباس ان من حقها رؤية مذكرة اعتقال رسمية

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