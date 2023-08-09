الاسد: الارهاب يمنع عودة اللاجئين وعاتب على حماس

رفض الرئيس السوري بشار الاسد اعادة فتح مكاتب حركة حماس الفلسطينية في بلاده، واعاب عليها دعم فصائل المعارضة السورية ضد نظامه

الارهاب يمنع عودة اللاجئين

وزعم الرئيس السوري ان الارهاب الذي دمر البنية التحتية السورية هو ما يمنع اللاجئين من العودة وقال لـ سكاي نيوز "التحدي الأبرز أمام عودة اللاجئين هو البنية التحتية التي دمّرها الإرهاب، مضيفاً أن الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات"

الاسد: لا توريث لابني حافظ

وفي رد على تقارير زعمت أنه يسعى لتوريث الحكم لابنه، أوضح الأسد “العلاقة بيني وبين ابني حافظ هي علاقة عائلة ولا أناقش معه قضايا الحكم”، مضيفاً أن “التنحي عن السلطة لم يكن مطروحاً على الإطلاق لأنه سيكون هروباً بسبب الحرب”. مضيفاً “لو تفادينا الحرب كنا سندفع ثمناً أكبر بكثير لاحقاً”.

الاسد: قيصر ليست عقبه امام سورية

وأشار إلى أن “صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية”، وقال “تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر”. وتحدث عن الحوار مع اميركا وكشف انه قائم لكن بشكل متقطع

اللقاء بين الاسد واردوغان

وفي المقابلة، قال الأسد حزل اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “هدف أردوغان من الجلوس معي هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا”، معتبراً أن “الإرهاب في سوريا صناعة تركية”.

الاسد عاتب على حماس

وقال الرئيس الاسد في مقابلة مع محطة سكاي نيوز الاماراتية ان حماس ايدت فصائل المعارضة السورية وتحدث عن أن الظروف حاليًا لا تسمح بإعادة فتح مكاتب لحماس في سوريا، نظرًا لأولوية ترتيب البيت السوري.

الاسد: لا ندعم اي مرشح في لبنان

وبشان الملف اللبناني اكد الرئيس السوري ان بلاده لا تدعم اي مرشح على حساب الاخر لملء الشاغر الرئاسي المستمر منذ نوفمبر الماضي على الرغم من الصداقة التي تربطه بالمرشح سليمان فرنجية المدعوم منحزب الله اللبناني