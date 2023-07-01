البوابة - يُعتقد أنه يجب علينا شرب الماء كلما شعرنا بالعطش ، ويجب على أولئك الذين لا يشعرون بالعطش الكافي أن يشربوا عن وعي كمية كافية من الماء لمنع الجفاف. الماء ضروري لأداء جميع وظائف الجسم بشكل صحيح. ومع ذلك ، فإن تناول الماء بعد تناول أطعمة معينة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. إحدى هذه الحالات هي البطيخ. تعالوا نعرف الأسباب وراء هذا التحذير:



طبيب البوابة: هل شرب الماء بعد تناول البطيخ ضار ؟

هناك اعتقاد شائع أنه يجب تجنب استهلاك الماء بعد تناول البطيخ لأنه يمكن أن يسبب الانتفاخ أو الإسهال أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. يتكون البطيخ في الغالب من الماء والسكر والألياف. تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتطور وتتوسع ، وفقًا لخبراء الصحة. الآن إذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ ، فهناك فرص أكبر لانتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي.

ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي لدعم هذا الادعاء. في الواقع ، قد يساعد شرب الماء بعد تناول البطيخ في تحسين عملية الهضم.

البطيخ فاكهة غنية بالماء ، وتحتوي على حوالي 92٪ ماء. عندما تأكل البطيخ ، تمتلئ معدتك بالماء. إذا تناولت المزيد من الماء بعد ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف العصارة الهضمية في معدتك ، مما يجعل من الصعب على جسمك هضم الطعام. هذا يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات والإسهال.

هذا يعني إن شرب الماء بعد تناول البطيخ ليس ضارًا بالضرورة. إذا لم يكن لديك أي مشاكل في الجهاز الهضمي ، فإن شرب الماء بعد تناول البطيخ يعد آمنًا تمامًا. في الواقع ، قد يساعد الماء في طرد السكر الزائد والشوارد من البطيخ ، مما يساعد على منع الجفاف.

إذا كنت قلقًا بشأن مشاكل الجهاز الهضمي بعد تناول البطيخ ، يمكنك تجربة تناول الماء قبل أو أثناء وجبتك. سيساعد ذلك على تخفيف محتوى الماء في البطيخ ويسهل على جسمك هضمه. يمكنك أيضًا محاولة تناول البطيخ باعتدال.



طبيب البوابة: هل شرب الماء بعد تناول البطيخ ضار ؟

متى يمكن استهلاك الماء بعد تناول البطيخ؟



يقترح خبراء الصحة أنه يجب على المرء أن يستهلك الماء فقط بعد ساعة واحدة من تناول الفاكهة ، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل البطيخ ، والشمام ، والخيار ، والبرتقال ، والفراولة. قد يؤدي شرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة مثل البطيخ إلى اضطراب مستويات الأس الهيدروجيني في الجهاز الهضمي.



ماذا عن شرب الحليب بعد تناول البطيخ؟

وفقًا للأيورفيدا ، يجب أن تكون أكثر وعياً قبل إقران أي نوعين من الأطعمة. يمكن أن تؤدي المجموعات الغذائية غير المتوافقة إلى مشاكل في المعدة. يعتقد أن البطيخ والحليب ذات طبيعة معاكسة. البطيخ حمضيات بطبيعته ، بينما الحليب حلو بطبيعته. قد يؤدي الجمع بين الاثنين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو تراكم سام أو قيء أو حركة الأمعاء. علاوة على ذلك ، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السوائل. تناول الحليب (سائل آخر) بعد أن يتركك معدة ثقيلة.

في النهاية ، ما إذا كان يجب عليك تجنب شرب الماء بعد تناول البطيخ أم لا هو قرار شخصي. إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الجهاز الهضمي بعد تناول البطيخ ، فقد ترغب في تجنب شرب الماء بعد ذلك. ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك أي مشاكل ، فإن شرب الماء بعد تناول البطيخ آمن تمامًا.

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