يوم القرّ ثاني أيام عيد الأضحي هو أول الثلاثة أيام التي لا يرد فيها الدعاء، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني.

وكـان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول في خطبته يوم النحر: (بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام، التي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكـم إلى الله عز وجل).

ويوم القر من أفضل أيام الدنيا وهو اليوم الذي يلي يوم النحر أي يوم ١١ من ذي الحجة، لأن الناس يقرون أي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.

الأعمال المستحبة في يوم القر

كثرة الاستغفار والدعاء، فأكثروا من الاستغفار والدعاء بـ "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" فهذا الدعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه.

التكبير المطلق والمقيِّد عقب الصلوات المكتوبة، فكبر ربك بقلبك قبل لسانك واستشعر المعاني.

الأكل والشرب في هذه الأيام وتحريم صيامها، قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أيامُ منى أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله" (رواه مسلم).

أكثروا من ذكر الله وحمده وشكره على المأكل والمشرب فهذا مما يحبه الله عز وجل.

دعاء يوم الفر

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء يوم القر للأولاد