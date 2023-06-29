البوابة - هل تخطط لزيارة العاصمة اللبنانية بيروت لقضاء إجازة قصيرة في أحد فنادق العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، للاحتفال بعيد الأضحى أو لزيارة العائلة والأصدقاء ، لقد جمعنا لك أفضل 10 فنادق في المدينة التي لا تنام. بعض هذه الفنادق مطلة على البحر الأبيض المتوسط أو قريبة من البحر أو في قلب العاصمة بيروت بالقرب من الأسواق والمولات والمراكز التجارية الكبرى.

أفضل 10 فنادق في بيروت لقضاء إجازة قصيرة في الصيف



1. فندق فورسيزونز بيروت هو فندق فاخر يقع في قلب بيروت. يوفر إطلالات خلابة على المدينة والبحر الأبيض المتوسط. يحتوي الفندق على مسبح على السطح ومنتجع صحي والعديد من المطاعم.



2. فندق موفنبيك بيروت هو فندق فاخر آخر يقع في بيروت. كما أنه قريب من وسط المدينة ويحتوي على مسبح على السطح ومنتجع صحي. يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم إيطالي.



3. فندق إنتركونتيننتال فينيسيا بيروت يقع هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم في بيروت. ويقع على الواجهة البحرية وله شاطئ خاص. يضم الفندق مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم فرنسي.



4. فندق ومنتجع كمبينسكي سمرلاند هو منتجع فاخر يقع في بيروت على الساحل ولها شاطئ خاص. يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم إيطالي.



5. فندق Le Gray Beirut بوتيك في بيروت. يقع في قلب المدينة ويحتوي على مسبح على السطح. يضم الفندق مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم فرنسي.



6. فندق Mayflower هو فندق 5 نجوم يقع في قلب المدينة ويحتوي على مسبح على السطح. يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم إيطالي.



7. هيلتون بيروت حبتور جراند هو فندق 5 نجوم يقع في قلب المدينة ويحتوي على مسبح على السطح. يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم إيطالي.



8. فندق راديسون بلو مارتينيز بيروت هو فندق 5 نجوم يقع في قلب المدينة ويحتوي على مسبح على السطح. يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم إيطالي.



9. فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس هو فندق 5 نجوم يقع في قلب المدينة ويحتوي على مسبح على السطح. يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم إيطالي.



10. رامادا داون تاون بيروت هو فندق 4 نجوم يقع في بيروت. يقع في قلب المدينة ويحتوي على مسبح على السطح. يحتوي الفندق على مجموعة متنوعة من المطاعم من بينها مطعم لبناني ومطعم إيطالي

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