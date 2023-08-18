سيل اللعاب هي عملية تدفق اللعاب من الفم بشكل غير طبيعي وغزير، ويمكن أن يحدث سيلان اللعاب لأسباب مختلفة وفي مواقف مختلفة، وفيما يلي أسباب سيل اللعاب أثناء النوم:

أسباب سيل اللعاب أثناء النوم

انسداد جزئي لمجرى الهواء أثناء النوم مما يؤدي ذلك إلى فتح الفم وتسرب اللعاب.

اضطرابات الفم والبلع التي تؤثر على القدرة على التحكم في عملية البلع وإغلاق الفم يمكن أن تسبب سيلان اللعاب.

القلق والتوتر اللواتي يؤثران على عمل الغدد اللعابية ويزيدان من إفراز اللعاب.

تناول بعض الأدوية التي تسبب زيادة في إفراز اللعاب كآثار جانبية مثل بعض الأدوية المضادة للغثيان.

وجود تهيج أو التهاب في اللثة واللسان أو أي مناطق أخرى في الفم قد يؤدي إلى زيادة في إفراز اللعاب.

أسباب سيل اللعاب أثناء النوم الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية.

التعرض للبرد أو الرطوبة في الأجواء الباردة أو الرطبة نتيجة لاستجابة الجسم لهذه الظروف.

وإذا كان سيل اللعاب مستمرًا ومزعجًا فقد يكون من الجيد مراجعة طبيب الأسنان أو طبيبك الخاص لتقييم الحالة وتحديد السبب.

أسباب نزول اللعاب أثناء النوم للكبار

تراكم اللعاب أثناء النهار وعندما تكون الشخص في وضعية الاستلقاء أثناء النوم يمكن لللعاب أن يتدفق بسهولة خلال المساميات في الفم.

التهيج في الفم مثل تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية قبل النوم أو التدخين.

اضطرابات في الفم والبلعوم قد تتسبب في زيادة إفراز اللعاب أثناء النوم. مثال على ذلك قد يكون التهاب اللثة أو التهاب اللعابيات.

اضطرابات النوم مثل الشخير واضطرابات التنفس أثناء النوم مثل فقدان التنفس المؤقت قد تؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب، وذلك نتيجة للتغيرات في الأنماط التنفسية أثناء النوم.

القلق والتوتر يعمل على زيادة إفراز اللعاب.

تناول بعض الأدوية التي قد تؤثر على إفراز اللعاب مثل بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاضطرابات العصبية قد تزيد من إفراز اللعاب.

هل سيلان اللعاب أثناء النوم خطير؟

لا، سيلان اللعاب أثناء النوم في الغالب ليس أمرًا خطيرًا بحد ذاته، واللعاب هو سائل طبيعي يلعب دورًا مهمًا في عملية الهضم وصحة الفم والأسنان، ولكن قد يشعر البعض بالازعاج أو الإحراج من سيلان النوم، وإذا كنت تعاني منها بشكل متكرر قد يؤثر على نوعية نومك أو حياتك اليومية فقد ترغب في مراجعة طبيبك لتقييم الوضع والتأكد من عدم وجود مشكلة صحية أخرى.

تمارين لمنع سيلان اللعاب

ضع إصبعيك السبابة والوسطى بين شفتيك العلوية والسفلية.

قم بمحاولة الضغط برفق على الشفتين معًا.

يجب إجراء هذه التمارين بانتظام لتقوية العضلات المسؤولة عن غلق الفم.

حاول تحريك لسانك إلى الخلف وأعلى بقوة.

حاول ممارسة حركات متنوعة مع لسانك مثل تحريكه من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف.

النوم على الجانب قد يقلل هذا من تسرب اللعاب.

تجنب تناول الأطعمة الحمضية أو الحارة قبل النوم.

التقليل من تناول المشروبات الكحولية قبل النوم.

ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل قبل النوم قد تساعد في تقليل إفراز اللعاب نتيجة للقلق.

علاج سيلان اللعاب أثناء النوم عند الكبار

تمارين التنفس فهي تساعد على تحسين التنفس من الأنف وزيادة التحكم في الشهيق والزفير.

شرب الشاي الأخضر قبل النوم للتخلص من التوتر.

شرب البابونخ لعلاج التوتر.

تجنب تناول الأطعمة الحمضية أو الحارة قبل النوم.

تجنب التدخين.

الابتعاد عن المشروبات الكحولية.

العناية بصحة الفم والأسنان.

تمارين لتقوية العضلات

علاج سيلان اللعاب أثناء النوم بالأعشاب

الزنجبيل القرفة القرنفل

سيلان اللعاب أثناء النوم والسحر

سيلان اللعاب أثناء النوم والمعروف باسم "التخمة اللعابية" أو "التخمة اللعابية الليلية" وهو ظاهرة شائعة تحدث عندما يتدفق اللعاب من الفم أثناء النوم، وتحدث هذه الظاهرة عندما يصبح التحكم في العضلات التي تسيطر على اللعاب غير فعال أثناء النوم مما يؤدي إلى تجمع اللعاب في الفم وتسيل منه، ويمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل متعددة مثل وضعية النوم، ومشاكل في العضلات والأعصاب، وارتجاع المريء.

أما بالنسبة للسحر هو استخدام القوى الخارقة أو الروحانية لتحقيق تأثيرات أو نتائج تفوق القوانين الطبيعية، ويمكن أن يكون للسحر معانٍ إيجابية أو سلبية حسب السياق والهدف من وراءه.