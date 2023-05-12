عاجل: وفاة الفنان عبدالكريم عبدالقادر عن 80 عامًا

أعلنت العديد من المواقع والصفات الكويتية الرسمية منذ دقائق عن وفاة الفنان عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض عن 80 عامًا.

وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر

كشفت العديد من المواقع الإخبارية الكويتية ان الفنان الراحل كان يتواجد في الأيام الأخيرة من حياته في مستشفى جابر في الكويت بعد معاناة مع عدد من الأمراض المزمنة.

وساءت حالة الفنان الكويتي في الأيام الأخيرة حتى إعلان وفاته بشكل رسمي قبل قليل، وتلقى زملاء الفنان الكويتي وجمهوره الخبر بحزن شديد داعين له بالرحمة ولعائلته بالصبر والسلوان.

والفنان الراحل من مواليد شهر يونيو من عام 1941 قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة التي امتدت إلى ما يقارب الـ 60 عامًا العديد من الأعمال المميزة.

ويعبتر عبدالكريم عبدالقادر واحد من أبرز وأشهر نجوم الغناء في الخليج العربي.

أبرز ألبومات عبدالكريم عبدالقادر:

زوار

مركب غرامي

تكون ظالم

عاشق

غريب

أعترفلك

تأخرتي

وين مرساك

باختصار

وداعية

أحوال العاشقين

الله معاي

الجرح الخطير

محال

إلى ((م))

الصوت الجريح

يا داعج العين

أنا ويلي

هذا أنا

روائع الفنان عبد الكريم عبد القادر

أسمع صدى صوتك

ما طاعني

ظماي إنت

بين وبينك

شفتك

من بعد غربة

ساعة الفرحة

آن الأوان

الحبيبة

راجع

أغني لك

شخبارك

وينك

من بين الناس

رسالة من امرأة

بسيطة

أشتاق لك

إنتظرتك

خذني الوله

مرايا العيون

مالك شبيه

وقفي

بالحيل أحبك

