طفلا أغنية كراميش "وين راحوا" في احدث ظهور لهما.. جمالهما يلفت أنظار الجمهور

قدمت قناة كراميش للأطفال العديد من أغاني الأطفال خلال السنوات الماضية التي حفرت بذاكرة الجمهور صغارًا وكبارًا، ومن أبرز هذه الأغاني "وين راحوا".

طفلا أغنية وين راحوا في أحدث ظهور

نشرت إحدى الصفحات عبر تطبيق فيسبوك صورة حديث لـ طفلي أغنية وين راحوا بعد مرور ما يقارب الـ 14 عامًا على عرض الأغنية وانتشارها بشكل كبير.

وأرفقت الصورة بتعليق: "نشرت قناة كراميش الفضائية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الإنستقرام صورة لنجم المنشد رافت عواد و المنشدة السابقة لقناة كراميش النجمة حنان الطرايرة وقالت : "نجوم وين واحوا بعد 13 سنة"

ظهرت الطفلة حنان التي ادت الأغنية في عمر الشباب مرتدية الحجاب وفستان، كما ظهر الشاب رأفت الطفل الذي ظهر في الكليب مرتديًا بدلة.

وعبر الجمهور عن إعجابهم الشديد بالشابين مستذكرين دورهما في الكليب الذي عرض عام 2009، كما تعزل بهما غدد كبير كاشفين عن صدمتهم بعدما أصبح الثنائي بعمر الشباب.

وتحظى قناة كراميش المخصصة للأطفال بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث كانت قد انتجت العديد من الأغاني الخاصة بالإطفال التي اشتهرت قبل سنوات وما زالت محفورة بذاكرة جيل الألفينات.

ويشار إلى أن الشاب رأفت عواد هو ابن مالك القناة وسيم عواد الذي قام بتأسيس كراميش في شهر فبراير من عام 2009، وجاءت فكرة القناة على غرار "طيور الجنة" لصاحبها خالد مقداد.

