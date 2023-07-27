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شاكيرا تصرخ رعبًا بعد اقتحام فأر كواليس تصوير أغنيتها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 27 تمّوز / يوليو 2023 - 12:04
شاكيرا
شاكيرا

تعرضت النجمة الكولومبية شاكيرا لموقف مرعب أثناء تصوير أغنيتها "كوبا فاسيا - Copa Vacia"، فخلال انهماكها في الغناء صادفت فأرًا كبيرًا كان متوجهًا ناحيتها.

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شاكيرا تتعرض لموقف معرب

في التفاصيل، توجَّهت شاكيرا عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت متابعيها مقطع فيديو لكواليس تصوير أغنيتها الجديدة، إذ ظهرت مستلقيةً في مستنقع تغطيه النفايات البلاسيكية، مرتديةً ذيل "حورية البحر" فيما نثرت شعرها الوردي حولها.

وأثناء غنائها لاحظت سير فأر بتجاهها، فصرخت عاليًا وحاولت الهرب إلَّا أن الذيل أعاق حركتها.

وأرفقت شاكيرا الفيديو بتعليق: "أمور كهذه تحدث حتى مع حوريات البحر".

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شاكيرا تتحوّل الى حوريّة بحر


طرحت النجمة العالمية أغنيتها الجديدة  وحملت اسم Copa Vacia وتعاونت فيها مع النجم العالمي "مانويل توريزو" قبل يومين حيث حققت أكثر من ما يقارب الـ  ثلاثة ملايين و 300 ألف مشاهدة بعد تسع ساعات فقط من طرحها.

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وتحولت النجمة الكولومبية إلى حورية بحر خلال فيديو أغنيتها الجديدة، فظهرت وهي في عمق البحر بينما كانت ترتدي ملابس حوريّة البحر.


شاكيرا

 

كلمات دالة:شاكيرا

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