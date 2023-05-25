بعد نقله للمشفى..وفاة حسين نازك ملحن أغنية "افتح يا سمسم"

فارق الملحن الفلسطيني حسين نازك الحياة عن عمر ناهز الـ81 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة في المستشفى.

وفاة الملحن حسين نازك

ونشرت مقابة المهن السورية بيانًا تنعى فيه الملحن الراحل، وكتب: "فرع دمشق لـ نقابة الفنانين، ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير حسين نازك، ونوافيكم لاحقاً بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكان نجل الملحن الراحل، حمزة نازك، قبل وفاة والده قد شارك منشرور يدعو فيه المتابعين الدعاء لوالده بالشفاء، وكتب: "اللهم إني وضعت أبي في ودائعك يا الله ، وودائعك لا تضيع أبدًا .. اللهم اشفِ أبي شفاءً لا يغادر سقمًا.. يا رب قد مس أبي الضر وأنت أرحم الراحمين.. اللهم اشفه واعفُ عنه واجعل مرضه في ميزان حسناته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يامن قلت للشيئ كن فيكون إنك على كل شيء قدير ".

من هو حسين نازك؟

هو ملحن و موزع موسيقي من مواليد مدينة القدس سنة 1942 م، أشرف على تأسيس وإدارة فرقة العاشقين الفلسطينية، كما أسس فرقة زنوبيا السورية عام 1985، وتولى إدارتها منذ تأسيسها ومازال.

وألَّف نازك على معظم المقطوعات الحماسية التي لا تزال عالقة في الذاكرة العربية والفلسطينية من بينها برنامج "افتح يا سمسم" و"المناهل"، كما وضع ألحانه وموسيقاه على أربع احتفالات لافتتاح دورات رياضية في سورية هي الدورة العربية الخامسة 1976، بالإضافة إلى موسيقا 85 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا.

ألف الموسيقار حسين نازك معظم المقطوعات الحماسية التي لا تزال عالقة في الذاكرة العربية والفلسطينية. كما لحن موسيقى برنامج افتح يا سمسم والمناهل.

بالإضافة إلى ذلك، لحن نازك الأغنيات الوطنية التي تغنت بمدن فلسطين من كلمات الأديب ناهض الريس.

ويمتلك حسين نازك عضوية العديد من المؤسسات والهيئات الموسيقية العربية والعالية، فهو:

- عضو المكتب التنفيذي للمجمع العربي للموسيقا.

- عضو مجلس الموسيقا الدولية.

- عضو الجمعية الأميركية للملحنين والناشرين وغيرها. نال عدة جوائز عن أعمال الموسيقية منها.

- الجائزة الأولى لأفضل توزيع أوركسترالي لنشيد وطني (بلاد العرب أوطاني).

- جائزة أفضل استخدام موسيقى للتراث العربي من مهرجان قرطاج 1980.

- جائزتين ذهبيتين من اليابان لأفضل عرض موسيقي ياباني من موسيقى غير ياباني.

