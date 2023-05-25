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إياد نصار بطل لعبة Assassian's Creed Mirage

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 25 أيّار / مايو 2023 - 10:41
إياد نصار
إياد نصار

حمَّس الفنان الأردني إياد نصار متابعيه ومحبيه بمشاركته في الأداء الصوتي  للعبة الفيديو القادمة Assassian's Creed  Mirage "السراب"، الخاصة بشركة نشر وتطوير ألعاب الفيديو الفرنسية Ubisoft.

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إياد نصار بطل لعبة Assassian's Creed  Mirage

وأوضح إياد في مقطع فيديو شاركته الصفحة الرسمية للعبة عبر موقع "تويتر" أنه سيقدم الأداء الصوتي للشخصية العربية "باسم ابن إسحاق"، مُشيرًا إلى أن اللعبه تدور أحداثها في بغداد خلال العصر الذهبي، مشددًا أنها فرصة للاعبين لاكتشاف العصر العباسي وثقافته العربية وتأثيرهما.

ولفت إلى أن هذه اللعبة ستكون اللعبة الأولى من السلسلة التي ستقدم باللغة العربية عالميًا، سواء ترجمة للحوارات والنصوص والقوائم، أو دبلجة الأصوات، وأعرب عن افتخاره بالمشاركة في هذا الإنجاز.

وعن صفات الشخصية التي يلعبها، أوضح أن "باسم ابن إسحاق" شخصية قوية ومعقدة ومميزة، ويتمتع من البداية حتى النهاية بتطور وشخصية قويين ليصبح "أساسيًا خبيرًا".  

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ويُشار إلى أن اللعبة من المقرر طرحها في الـ12 من أكتوبر العام الجاري.


 

كلمات دالة:إياد نصار

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