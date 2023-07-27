أنجلينا جولي السورية تشعل السوشال ميديا..شقراء وبعيون زرقاء

أشعلت شابة سورية مواقع التواصل الاجتماعي لتشابه اسمها باسم النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، وكيف ذلك أثَّلا على حياتها الشخصية والدراسية.

أنجلينا جولي السورية

ولفتت الشابة خلال لقاء لها أنها تعرضت للسخرية والتكذيب بسبب اسمها "أنجلينا جولي"؛ إذ اعتقد البعض أنها من اختارت هذا الاسم كلقب لها من أجل التباهي بجمالها، ما دفعها في أحد المرات لنشر صورة عن هويتها الشخصية عبر حسابها في "إنستغرام"، والذي يتابعها عليه أكثر من 34.3 ألف متابع، كي تؤكد أن اسمها هو ذات اسم نجمة فيلم فيلم Mr. & Mrs. Smith.

مواقف محرجة تعرض لها

وأوضحت جولي أن اسمها عرضها للعديد من المواقف الحرجة، ففي إحدى المرات أراد حجز طاولة لها في أحد الكافيهات، وحينما أخبرت الموظف باسمها، أجابها ساخرًا: "وأنا براد بيت".

كما أشارت أن طلاب جامعتها صدموا حينما علموا أن هناك فتاة تدعى أنجلينا جولي في جامعتهم، وقالت مستذكرة الموقف: "مرة نسـيت هـويتي بالجـامعة فـ نزلو بوست على صفـحة الهيئة .. يرجى من الطـالبة أنجلينا جولي مـراجعة الهيئة .. فالكومنـتات كانت فظيـعة .. أنجلينا جولي نزلت من أميـركا لسـورية .. معنا بالجامـعة أنجليـنا جـولي شـخصياً".

سبب تسميتها بـ أنجلينا جولي

وحول أسباب تسميتها بهذا الاسم، أوضحت أن والديها كانا يودان إطلاق اسم "إليسا" عليها نسبة إلى خالتها، لكن والدها لاحظ اسم انجلينا جولي أثناء تصفحه الصحيفة، ليقرر إطلاقه عليها؛ لأن معنى اسم "أنجلينا" يعني "ملاك"، فيما "جولي" يعني "جميل".

عمل أنجلينا جولي السورية

وكشفت جولي، البالغة من العمر 19 عامًا، أنها تدرس تخصص طب بشري في السنة الثانية بالجامعة، كما أنها مشغولة بعدة وظائف، إذ تعمل صانعة محتوى ومحررة في إحدى شركة التسويق الإلكتروني، وعارضة أزياء، كما تقدم دروسًا في اللغة الإنجليزية عبر حسابها في "إنستغرام"، والذي يبلغ عدد متابعيها فيه 123 ألف متابع.

كما تشارك جولي يومياتها وإطلالتها عبر حسابها الشخصي، الذي يتابعها عليه ما يقارب الـ34 متابع.

